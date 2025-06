Quarto Grado | Garlasco dov’era Marco Poggi quel giorno? Spunta la foto

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, un nuovo capitolo si apre grazie a "Quarto Grado". Durante la puntata del 27 giugno 2025, emergono prove schiaccianti che coinvolgono Marco Poggi, fratello della vittima, smentendo le recenti speculazioni mediatiche. La presentazione di fotografie e testimonianze rende questa scoperta un punto di svolta nel mistero che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso. Il programma...

In una svolta significativa nel caso dell 'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, sono emerse prove inconfutabili su Marco Poggi, il fratello della vittima. Queste evidenze, che smentiscono recenti illazioni mediatiche, sono state presentate in esclusiva durante la trasmissione "Quarto Grado" su Rete 4, nella puntata andata in onda venerdì 27 giugno 2025. Le prove fotografiche e la smentita delle illazioni. Il programma condotto da Gian Luigi Nuzzi ha mostrato una serie di fotografie che immortalano Marco Poggi in un contesto montano, chiaramente in compagnia dei suoi genitori, proprio nella giornata in cui la sorella Chiara perse la vita.