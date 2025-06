Quartararo il più veloce nel venerdì di Assen

Quartararo fa brillare il venerdì di Assen, conquistando la pole position nel primo giorno di GP. Il francese si distingue in una sessione ricca di adrenalina, precedendo Alex Marquez e Acosta, e scaldando gli entusiasmi dei tifosi olandesi. La Cattedrale della velocità si prepara a vivere un weekend all'insegna di emozioni uniche. La sfida è aperta: chi dominerà la gara?

