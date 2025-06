Quartararo batte le Ducati nelle prequalifiche della MotoGP ad Assen | altra caduta per Marquez Bagnaia 5°

Nel cuore dell’amatissimo GP d’Olanda, Quartararo sorprende tutti dominando le prequalifiche della MotoGP 2025 ad Assen, superando le Ducati e scrivendo il suo nome in testa alla classifica dei tempi. La giornata è stata segnata anche da Marquez, protagonista di una seconda caduta, ma comunque qualificato alla Q2. Una corsa ricca di emozioni e sorprese che promette un sabato infuocato. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

