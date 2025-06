Quaranta nuove videocamere di sorveglianza per una Castelfranco più sicura

Quaranta nuove videocamere di sorveglianza per una Castelfranco più sicura. Castelfranco investe ancora in sicurezza, con l’installazione di queste telecamere che rafforzano il controllo del territorio e tutelano i cittadini. Le nuove videocamere rappresentano un passo avanti importante verso una comunità più protetta e serena, contribuendo a prevenire incidenti e a garantire un ambiente più tranquillo per tutti. La sicurezza è sempre la nostra priorità.

Castelfranco investe ancora in sicurezza. È ormai in fase di conclusione l'intervento che porterà all'installazione di una quarantina di nuove telecamere di videosorveglianza, pensate per rafforzare il controllo del territorio e garantire maggiore tranquillità ai cittadini.

Castelfranco Emilia: quaranta nuove videocamere di sorveglianza.

Castelfranco Emilia: quaranta nuove videocamere di sorveglianza - È ormai in fase di conclusione l'intervento che porterà all'installazione di una quarantina di nuove telecamere di videosorveglianza, pensate per rafforzare il controllo del territorio e garantire maggiore tranquillità ai cittadini.

