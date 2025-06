Quanto costeranno le spese militari Nato all’Italia | Si rischiano tagli o nuove tasse

Le nuove spese militari dell’Italia, in linea con gli impegni NATO, sollevano dubbi e preoccupazioni tra cittadini e analisti. Con un piano ambizioso che potrebbe portare il budget difesa a circa 110 miliardi all’anno e una spesa totale di 900 miliardi in dieci anni, si prospettano tagli ai servizi o nuove tasse. Ma Giorgia Meloni assicura: «Non toglieranno un euro agli italiani». Resta da capire come questa strategia influenzerà il futuro economico del Paese.

Quanto costeranno all’Italia le spese militari in base agli impegni Nato? Secondo Giorgia Meloni «non toglieranno un euro agli italiani». Ma per raggiungere l’obiettivo Roma dovrebbe aumentare il budget annuo per la difesa dai 46 miliardi attuali (ovvero il 2% del Pil secondo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ) a 110. Mentre la spesa complessiva in dieci anni dovrebbe arrivare a 900 miliardi. Il Corriere della Sera stima una manovra aggiuntiva di finanza pubblica di circa 8 miliardi l’anno, per un totale di 450 da qui al 2035. Secondo l’economista Carlo Cottarelli invece sarebbero 350 miliardi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: costeranno - spese - militari - nato

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il bluff delle spese militari Nato Come per la guerra con Teheran, ognuno può cantare vittoria. Trump ottiene l’impegno degli europei a investire in armi il 5% del Pil entro il 2035. Ma la prima verifica sarà nel 2029, quando la Vai su Facebook

Translate postVertice #NATO, il punto stampa del Presidente @GiorgiaMeloni https://governo.it/it/articolo/vertice-nato-il-punto-stampa-del-presidente-meloni/29089… "Si conclude un Vertice importante tanto, chiaramente, per gli impegni assunti, quanto per il Vai su X

Quanto costeranno le spese militari Nato all’Italia: «Si rischiano tagli o nuove tasse»; Impegni del governo italiano al summit NATO: ecco quanto ci costeranno secondo Mil€x; Riarmo per la Nato? All’Italia le spese militari al 5% del pil costano 145 miliardi l’anno.

Com’è andato il vertice Nato e cosa hanno deciso i leader sull’aumento delle spese militari al 5% - Ieri si è concluso il vertice Nato a L'Aia, in cui i 32 Paesi alleati si sono impegnati a portare la spesa annua per la difesa al 5% del Pil entro il ... Da fanpage.it

Sull’aumento delle spese militari italiane deciso dalla NATO si stanno dando i numeri - Durante il dibattito nell’aula della Camera di lunedì, Elly Schlein ha accusato Meloni di mentire, «perché portare al 5 per cento la spesa militare da noi vorrebbe dire 87 miliardi in più all’anno e ... Lo riporta ilpost.it