Quando si giocano Juve-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club | tabellone e calendario

Il Mondiale per Club si avvicina e i tifosi sono già in fermento: Juventus e Real Madrid si sfideranno negli ottavi, così come l'Inter contro il Fluminense. Scopri le date, gli orari e il calendario completo di tutte le partite, per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante fase del torneo. Continua a leggere per essere sempre aggiornato sullo spettacolo internazionale che appassiona milioni di appassionati.

Quando si giocano Juventus-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club: le date, gli orari e il calendario completo di tutte le partite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giocano - realmadrid - inter - fluminense

INTER AGLI OTTAVI DA PRIMA IN CLASSIFICA Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni regalano la vittoria ai nerazzurri contro il River Plate. La squadra di Chivu ora affronterà i brasiliani del Fluminense agli ottavi di finale? Vai su Facebook

Quando si giocano Juve-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club: tabellone e calendario; Mondiale per club: qualificate agli ottavi, calendario, risultati e tabellone; Tabellone Mondiale, quando possono giocare contro Juventus e Inter: dai quarti alla finale, il possibile derby.

Quando si giocano Juve-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club: tabellone e calendario - Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club: le date, gli orari e il calendario completo di tutte ... Lo riporta fanpage.it

Inter-Fluminense e Juventus-Real Madrid: il quadro completo degli ottavi. Date, orari, dove vederle in tv e tabellone completo con tutte le partite - Conclusa la fase a gironi, si è completato il tabellone della fase a eliminazione diretta con le due squadre italiane ancora in corsa. Come scrive eurosport.it