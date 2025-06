Quando l' acqua sposa il cielo | il design dei motoscafi firmati Ferretti nei jet e elicotteri privati

Quando l'acqua sposa il cielo, nasce un connubio unico tra lusso e innovazione. Il gruppo Ferretti, celebre per i suoi motoscafi iconici, si unisce a Flexjet, leader nell'aviazione privata, per dar vita a ‘Riva Volare’: un esclusivo progetto di design su misura che trasporta lo stile senza tempo delle Riva nei sofisticati interni degli aeromobili. Un capolavoro di eleganza che eleva il concetto di viaggio, unendo mare e cielo in un'esperienza senza paragoni.

Non solo nautica per il gruppo Ferretti. Insieme a Flexjet, società dell’aviazione privata, hanno presenta la collaborazione di design 'Riva Volare', un esclusivo design per gli interni della cabina degli aeromobili ispirato allo stile iconico dei motoscafi Riva. Questo progetto di design bespoke. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: design - motoscafi - ferretti - acqua

Riva, pronto il lancio di tre nuovi motoscafi di lusso; Cannes, i migliori yacht al mondo in vetrina: il made in Italy protagonista del Salone tra design e lusso; Riva in festa, la Dolce Vita sull'acqua: un'icona italiana controllata dai cinesi.

Motoscafi Bernico: Lusso sull'acqua ispirato alla Lamborghini - MSN - Scoprite i motoscafi personalizzati di Bernico, che fondono il design Lamborghini con il massimo del lusso. Come scrive msn.com

Ferretti porta in acqua un'altra opera d'arte navale Custom Line - Ancona, 9 febbraio 2022 – Un altro planante d'autore, firmato Custom Line, è sceso in mare nella Superyacht Yard di Ferretti Group di Ancona. Riporta pressmare.it