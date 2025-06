Quando la F1 domani in tv GP Austria 2025 | orari FP3 e qualifiche

Mentre viviamo la prima giornata del GP d’Austria 2025, l’attesa cresce per il grande spettacolo di domani al Red Bull Ring. Con le FP3 e le qualifiche pronti a svelare i segreti delle monoposto, il sabato promette di essere decisivo nella corsa al titolo. Riusciranno i piloti a conquistare la pole e a fare un passo decisivo verso la vittoria? Scopriamolo insieme, perché il weekend è appena iniziato e il meglio deve ancora arrivare.

Mentre stiamo vivendo la prima giornata del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani. Sullo splendido scenario del tracciato denominato Red Bull Ring ci attende un sabato che ci darà una mano a chiarire i valori nel gruppo, con la corsa al titolo che, per il momento, si può riassumere in un derby color papaya all’interno del team McLaren. Quale sarà il programma della giornata? Il sabato tra i monti della Stiria prenderà il via alle ore 12.30 con la terza, ed ultima, sessione di prove libere che farà da apripista alle attesissime qualifiche che prenderanno il via alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 domani in tv, GP Austria 2025: orari FP3 e qualifiche

