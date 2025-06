Quando finisce il caldo torrido in Emilia-Romagna? Dall’afa ai temporali | le previsioni

Quando finisce il caldo torrido in Emilia Romagna? Dalle previsioni emergono segnali di un cambiamento in arrivo: dopo un giugno eccezionale, luglio potrebbe portare temperature più sulla media stagionale, con un lento sollievo dal caldo intenso. Le prime settimane del mese promettono temperature più contenute, accompagnate da temporali e piogge che aiuteranno a scongiurare il rischio di ondate di calore prolungate. Insomma, il clima si prepara a un graduale cambiamento...

Bologna, 27 giugno 2025 – Questo caldo afoso che dilaga in tutta la regione ha le ore contate? Pare di sì. È stato un giugno anomalo, con temperature record anche di notte (sfiorati i 40 gradi di giorno e oltre i 24 dopo il tramonto), l’abbiamo detto e ce ne siamo accorti. Ora, secondo le prime tendenze meteo, pare che luglio sarà più in linea con la media stagionale. Caldo sì certo, è estate, ma almeno le prime settimane del mese dovrebbero rispettare le metriche previsionali. Quando arriva la prima pausa da questo anticiclone africano, quest’anno arrivato in anticipo? Pioverà? Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando finisce il caldo torrido in Emilia-Romagna? Dall’afa ai temporali: le previsioni

In questa notizia si parla di: caldo - finisce - torrido - emilia

Caldo africano in Emilia-Romagna, fino a 38 gradi a Bologna: quando finisce - un’ondata di calore intensa e inaspettata. Ma quanto durerà questa ondata di afa? Scopriamo insieme quando il caldo africano darà finalmente tregua e le temperature torneranno a scendere, portando un po’ di sollievo ai cittadini emiliano-romagnoli.

L’estate è appena iniziata, ma alla Rcf Arena di Reggio Emilia non ci sono altri concerti in programma per il 2025. Dopo la due giorni de La Notte di Certe Notti, il calendario è vuoto. Tra voci, rinunce e concorrenza (come la nuova arena di Imola), il futuro resta Vai su Facebook

Quando finisce il caldo torrido in Emilia-Romagna? Dall’afa ai temporali: le previsioni; Caldo record a 40 gradi, Italia in un forno con anticiclone Pluto: previsioni weekend; Il caldo più torrido. Vademecum dell’Ausl per combattere l’afa.

Quando finisce il caldo torrido in Emilia-Romagna? Dall’afa ai temporali: le previsioni - Romagna, una prima modesta nuvolosità dovrebbe transitare sulla nostra regione tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio. Da ilrestodelcarlino.it

Caldo torrido in Emilia Romagna, quando sarà il picco: le previsioni meteo - MSN - Bologna, 7 luglio 2024 – In Emilia Romagna è in arrivo il caldo torrido. Scrive msn.com