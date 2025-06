Quando e per cosa si fanno gli screening? Cinque i programmi attivi in Bergamasca

PREVENZIONE. Cinque programmi, cinque modi per fare prevenzione. Ecco cosa sapere se si vive in Lombardia.

Quando e per cosa si fanno gli screening? Cinque i programmi attivi in Bergamasca

Quando e per cosa si fanno gli screening? Cinque i programmi attivi in Bergamasca - Sono complessivamente cinque i programmi di screening che Regione Lombardia rivolge a tutti i cittadini residenti in Lombardia e appartenenti alle fasce di età previste per ciascun programma. Scrive ecodibergamo.it

