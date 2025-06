quali sono le frasi tossiche che ogni genitore dice ai figli senza accorgersene

spesso le frasi tossiche si nascondono nelle parole di tutti i giorni, invisibili ma dannose. Questi piccoli messaggi, pronunciati senza pensarci, possono minare l’autostima dei nostri figli e compromettere il legame familiare. Ma quali sono queste frasi da evitare? E come possiamo comunicare con amore e rispetto, costruendo un rapporto solido e positivo? Scopriamolo insieme, perché le parole di oggi plasmano i bambini di domani.

È esperienza comune tra i genitori sentirsi sopraffatti di fronte a un figlio che sembra non ascoltare. In tali momenti, l’istinto può spingere verso l’uso di urla, richiami o minacce come strumenti per ottenere obbedienza. Tuttavia, secondo Reem Raouda – imprenditrice e parental coach – il problema non risiede nei bambini, ma nel modo in cui ci si rivolge a loro. Dopo aver analizzato oltre 200 dinamiche genitore-figlio, Raouda ha osservato che i genitori che incontrano meno resistenza non sono necessariamente più autoritari, ma utilizzano un linguaggio che promuove la cooperazione spontanea, evitando l’uso di minacce o premi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it