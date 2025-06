Qualcuno ha già ricevuto il redesign espressivo nell’app di Google Wallet

Hai già dato un'occhiata al nuovo look di Google Wallet? Un utente ha già sperimentato il Material 3 Expressive, scoprendo come l'app si presenta con una veste grafica rivisitata e più coinvolgente. Questa novità segna un passo avanti nel design, offrendo un'esperienza utente ancora più fluida e moderna. Scopriamo insieme come questa trasformazione sta rivoluzionando il modo di gestire le nostre finanze digitali.

Un utente ha già ricevuto il Material 3 Expressive nell'app di Google Wallet: ecco come si presenta l'app con la nuova veste grafica.

