Qual è il numero di telefono da chiamare per le emergenze sanitarie di notte a Bologna ora che chiudono i Cau

A Bologna, con i Cau chiusi di notte, l'emergenza sanitaria si affida al numero 0513131, la guardia medica pronta a offrire assistenza anche durante le ore più calde. Un punto di riferimento fondamentale per chi ha bisogno di cure urgenti ma non critiche, garantendo un supporto tempestivo e affidabile. Ricorda: in caso di emergenze gravi, chiamare il 118 senza indugio. La tua salvezza, sempre a portata di telefonata.

Bologna, 27 giugno 2025 – Che i Cau bolognesi avrebbero chiuso i battenti di notte, ossia dopo le 20, dal martedì 1 luglio, era cosa nota. Ora l’Ausl apre alle esigenze dei cittadini – soprattutto in vista di un’estate torrida – e invita chi ha “ urgenze minori, come ad esempio mal di testa, arrossamentobruciore agli occhi, mal di denti, contratture muscolari” a telefonare al numero 0513131 a cui risponde la guardia medica (che ora si chiama ‘continuità assistenziale’). La risposta è garantita. “Nella fascia notturna, quando il consiglio telefonico non sarà sufficiente, il cittadino, previa valutazione del medico, potrà essere visitato a domicilio o invitato a presentarsi in ambulatorio”, specifica l’Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Qual è il numero di telefono da chiamare per le emergenze sanitarie di notte a Bologna (ora che chiudono i Cau)

In questa notizia si parla di: notte - numero - bologna - qual

Qual è di San Giovanni in Marignano? Lo abbiamo chiesto a chi ogni giorno custodisce e guida questo borgo. Perché l’oro non è solo il colore del grano, ma tutto ciò che risplende: nei luoghi, nelle persone, nei legami che rendono questo e Vai su Facebook

Qual è il numero di telefono da chiamare per le emergenze sanitarie di notte a Bologna (ora che chiudono i Cau); Notte Europea dei Musei; Il Rogo del Vecchione nella notte di San Silvestro.

Qual è il numero di telefono da chiamare per le emergenze sanitarie di notte a Bologna (ora che chiudono i Cau) - Dall’1 luglio l’ultimo accesso ai centri di assistenza di San Lazzaro, Casalecchio e Navile è alle 20. Si legge su msn.com

Bologna di notte, il questionario per migliorare la città: come partecipare - Il Resto del Carlino - Il questionario Bologna di notte è aperto a tutti e può essere compilato fino al 20 febbraio. Secondo ilrestodelcarlino.it