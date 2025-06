Putin' contatti costanti tra negoziatori di Mosca e Kiev'

Le recenti dichiarazioni di Vladimir Putin rivelano un impegno costante tra Mosca e Kiev, con i negoziatori che mantengono contatti telefonici diretti. Questi incontri, avvenuti a Istanbul, rappresentano speranze di una risoluzione pacifica, mentre si preparano i prossimi passi e i documenti chiave da discutere. La volontà di dialogare e trovare un accordo è un segnale positivo in un contesto globale complesso e in evoluzione.

I capi delle delegazioni russa e ucraina nelle due tornate di trattative svoltesi a Istanbul "continuano a mantenere contatti diretti per telefono" tra loro, e attualmente "stanno discutendo di quando si terrĂ la prossima tornata". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che nel terzo incontro dovranno essere discussi i memoranda presentati da ciascuna delle parti per una soluzione pacifica del conflitto. Documenti che tuttavia, ha ammesso, sono "ai poli opposti". Putin ha detto che la Russia è pronta a consegnare all'Ucraina i corpi di altri 3.000 soldati di Kiev uccisi nel conflitto, oltre ai 6.

