In un contesto globale sempre più orientato all’aumento degli investimenti militari, la decisione di Putin di ridurre le spese per la difesa in Russia rappresenta una svolta significativa. Mentre la NATO mira a raggiungere il 5% del PIL dedicato alla difesa, Mosca pende verso una strategia di contenimento. Questa scelta potrebbe alterare gli equilibri internazionali e aprire nuovi scenari geopolitici, rendendo ancora più cruciale monitorare i prossimi sviluppi.

Se i Paesi della Nato puntano ad aumentare le spese per la difesa al 5% del Pil, Vladimir Putin annuncia di avere intenzione di diminuirle. “Stiamo pianificando di ridurre le spese per la difesa” nei ”prossimi tre anni”, ha annunciato il presidente russo in una conferenza stampa a Misnk, in Bielorussia. “Non c’è ancora un accordo definitivo tra il ministero della Difesa, il ministero delle Finanze e il ministero dello Sviluppo Economico, ma in generale tutti stanno pensando in questa direzione. E l’Europa sta pensando a come aumentare le proprie spese, al contrario”, ha detto Putin. Attualmente la spesa per la difesa della Russia ammonta al 6,3% del Pil, ovvero circa 13,5 trilioni di rubli, il che è ”molto”, ha specificato il leader del Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Putin: “L’Ue sta aumentando le spese per la difesa, in Russia vogliamo ridurle”

