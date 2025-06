Putin guarda con sospetto l’accordo Nato | Russia è una minaccia? Sciocchezze

Putin osserva con attenzione e diffidenza l’accordo NATO, sollevando dubbi sulla reale minaccia rappresentata dalla Russia. Il leader russo ha annunciato una riduzione della spesa militare futura, contrariamente a quanto fa l’Alleanza Atlantica, che invece si rafforza. La questione si infittisce: quale sarà davvero il prossimo passo di Mosca e come risponderà l’Europa? È un equilibrio fragile che potrebbe influenzare la sicurezza globale.

Il leader russo ha infatti spiegato che la sua Nazione è intenzionata a ridurre la spesa per la difesa in futuro, al contrario di quanto starebbe facendo la Nato. "Stiamo pianificando per il prossimo anno, e per quello dopo ancora, e per i prossimi tre anni", ha sostenuto il presidente russo, chiarendo che la Russia valuterà ogni scelta europea compiuta in questo senso.