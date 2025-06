Putin firma la legge per l’app di messaggistica governativa

Vladimir Putin ha firmato una legge che dà il via allo sviluppo di un'app di messaggistica governativa, rafforzando la sovranità digitale russa. Dopo l’approvazione del Parlamento, questa iniziativa segna un passo cruciale per Mosca nel controllo delle comunicazioni e nella tutela dei propri servizi digitali. Una mossa che sembra confermare il crollo del mito dell’interoperabilità dei sistemi, aprendo nuovi scenari nella gestione delle reti e della privacy online.

Martedì il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che autorizza lo sviluppo di un’app di messaggistica statale, integrata con i servizi governativi. Il provvedimento arriva dopo l’approvazione da parte dei legislatori russi il 10 giugno, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Mosca per rafforzare quella che definisce “sovranità digitale”. Una mossa che sembra confermare il crollo del mito dell’interoperabilità dei servizi di messaggistica. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da piattaforme di messaggistica come WhatsApp e Telegram. La spinta in questa direzione si è intensificata dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, evento che ha portato molte aziende tecnologiche straniere a lasciare il mercato russo. 🔗 Leggi su Formiche.net