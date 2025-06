Puff Daddy e il figlio Justin Dior Combs accusati di stupro di gruppo | altra tegola giudiziaria in famiglia

Una nuova ombra si addensa sulla famiglia Combs: Puff Daddy e il figlio Justin Dior Combs sono al centro di accuse sconvolgenti di stupro di gruppo, aggiungendo un capitolo oscuro alla lunga lista di controversie che già coinvolgono il noto rapper e imprenditore. La vicenda scuote il mondo dello spettacolo e solleva domande sulla loro integrità. Il caso, ancora in evoluzione, potrebbe avere conseguenze profonde per entrambi.

Altra tegola giudiziaria in casa di Puff Daddy, già nei guai con la giustizia nel processo a suo carico per traffico umano e violenze. Il figlio 31enne Justin Dior Combs è stato accusato per aver adescato una donna dalla Louisiana a Los Angeles, dove sarebbe stata stuprata di gruppo dal padre e da altri due uomini mascherati. La causa è stata intentata contro l’ex magnate, suo figlio e le aziende Combs Enterprises LLC e Bad Boy Entertainment. La causa richiede un processo con giuria e il risarcimento dei danni, inclusi i “mancati guadagni futuri e passati”. Il team media di Combs ha negato le accuse contenute nella causa in una dichiarazione di venerdì scorso, affermando: “Non importa quante cause vengano intentate, non cambierà il fatto che il signor Combs non ha mai aggredito sessualmente né trafficato sessualmente nessuno, uomo o donna, adulto o minore “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it