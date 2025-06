PSP PSVITA ARK-4 r182 | Novità Miglioramenti e Bug Fix per PSP e PS Vita

Se sei appassionato di modding e homebrew, l'ultimo aggiornamento di ARK-4 per PSP e PS Vita rappresenta una svolta fondamentale. Grazie alle migliorìe e ai bug fix introdotti con la versione r182, questa piattaforma si conferma il firmware custom più avanzato, offrendo prestazioni ottimali e nuove opportunità di personalizzazione. Scopri le novità e potenzia al massimo la tua esperienza di gioco e sviluppo!

ARK-4 si conferma come il firmware custom più avanzato per PSP e PS Vita (ePSP), ereditando e migliorando tutte le funzionalità dei precedenti PRO e ME CFW. Con l’ultimo aggiornamento r182, ARK-4 introduce importanti correzioni e ottimizzazioni pensate sia per gli utenti finali che per gli sviluppatori di homebrew e plugin. Novità della Versione r182. Correzione del Bug nel NID Resolver. Il team di sviluppo ha risolto un problema nel NID resolver che poteva potenzialmente influenzare alcuni homebrew e plugin. Al momento, l’unico caso conosciuto riguardava il DayViewer, ma questa correzione previene possibili incompatibilità con altri software. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

