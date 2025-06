Psicologi | Estate tempo prezioso per genitori e figli si possono rafforzare i legami

L’estate rappresenta un’occasione unica per genitori e figli di rafforzare i legami, grazie a ritmi più lenti che favoriscono l’ascolto reciproco. Tuttavia, come sottolinea Gulino, è essenziale essere consapevoli delle possibili ricadute in famiglia. Con il giusto equilibrio, questa stagione può trasformarsi in un momento di crescita e rinnovata intimità, rendendo le vacanze un patrimonio di valori e emozioni condivise.

Gulino, 'ritmi più lenti aiutano ad ascoltare e ascoltarsi, ma non trascuriamo le ricadute per le famiglie' Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - "L'estate può essere un tempo prezioso per genitori e figli. Un tempo in cui fermarsi, recuperare, ascoltarsi, giocare e stare insieme, lontani dai ritmi frenetici della scuola e degli impegni quotidiani".

