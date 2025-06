PS5 PS5 Payload SDK v0.321 | Novità Installazione e Guida all’Uso

Scopri le novità del PS5 Payload SDK v0.32.1, uno strumento indispensabile per gli sviluppatori di console modificate. Con aggiornamenti che migliorano la stabilità e risolvono problemi critici, questa versione apre nuove possibilità per creare payload personalizzati su PS5. Un passo avanti importante per chi desidera esplorare e innovare nel mondo delle console modificate. Ecco tutto ciò che devi sapere su installazione, guida all’uso e funzionalità avanzate.

Il PS5 Payload SDK v0.32.1 è uno strumento essenziale per sviluppatori che lavorano su PS5 modificate, permettendo la creazione e l’esecuzione di payload personalizzati. Questa nuova versione introduce importanti correzioni, tra cui la risoluzione di alcuni kernel panic su firmware recenti, migliorando la stabilità del sistema. Il SDK supporta diversi ELF loader già testati, tra cui: ps5-payload-elfldr. ps5-payload-websrv. bdj-ipv6-hen. elfloader per BD-J (come ps5-jar-loader ). remotelualoader. Alcuni componenti di questo repository derivano dal progetto PS5SDK, ampliando le possibilità di sviluppo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: payload - novità - installazione - guida

[PS5] PS5 Payload SHSRV 0.16.2: Novità e Guida all’Utilizzo - Se sei un appassionato di homebrew e jailbreak per PS5, conoscere il Payload SHSRV 0.16.2 è fondamentale.

[Scena PS5] Rilasciato ps5-ezremote-dpi v1.03: Il payload standalone per l’installazione remota di pacchetti via URL su PS5 Vai su X

Ecco CRX, il nuovo robot collaborativo di Fanuc con payload da 10 kg; EASA aggiorna le linee guida del regolamento droni; [Scena PS5] Rilasciato PS5 Payload SDK v0.24.