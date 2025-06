PS5 PS5 Payload FTPsrv v0.122 | Il Server FTP per PS5 Jailbroken

Se possiedi una PS5 jailbroken e desideri ottimizzare la gestione dei tuoi file, la versione aggiornata di ps5-payload-ftpsrv v0.12.2 rappresenta la soluzione ideale. Ricompilato con l'ultimo SDK, corregge i problemi di kernel panic sulle firmware più recenti, garantendo stabilità e performance. Facile da configurare e utilizzare, questo server FTP ti permette di trasferire dati in modo rapido e sicuro. Per avviare ps5-payload-ftpsrv, assicurati prima che...

Aggiornamento Importante: La nuova versione v0.12.2 di ps5-payload-ftpsrv è stata ricompilata con l'ultimo SDK disponibile, correggendo alcuni kernel panic riscontrati sulle firmware più recenti della PlayStation 5. Questo payload offre un server FTP semplice ed efficiente, eseguibile su una PS5 jailbroken sfruttando gli exploit BD-J o webkit. Configurazione Rapida. Per avviare ps5-payload-ftpsrv, assicurati prima che ps5-payload-elfldr sia in esecuzione, poi carica il payload con questi comandi: john@localhost:~$ export PS5HOST = ps5 john@localhost:~$ wget -q -O - https:github.comps5-payload-devftpsrvreleaseslatestdownloadPayload.

