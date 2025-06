Provinciali urne aperte | sfida a tre per la presidenza

Le urne sono ufficialmente aperte alle 8, dando il via a una sfida emozionante per la presidenza della Provincia di Caserta. Anacleto Colombiano, Angelo Di Costanzo e Antonio Mirra si contendono il futuro dell’ente, con sindaci e consiglieri comunali chiamati a votare fino alle 20. Un appuntamento cruciale che potrebbe segnare il destino politico della provincia: chi uscirà vincitore? Resta con noi per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Si sono aperte alle 8 le urne per le elezioni del nuovo presidente della Provincia di Caserta. In corsa Anacleto Colombiano, Angelo Di Costanzo e Antonio Mirra. A votare sindaci e consiglieri comunali attualmente in carica. C'è tempo fino alle 20 per recarsi presso i seggi aperti nella sede. 🔗 Leggi su Casertanews.it

