Provincia di Arezzo in stallo | gravi ripercussioni per i servizi e i lavoratori a causa della mancata approvazione del rendiconto

La provincia di Arezzo si trova in una situazione di stallo che minaccia i servizi essenziali e la stabilità dei lavoratori. La mancata approvazione del rendiconto 2024, oltre a violare le scadenze normative, mette a rischio l’intera amministrazione e la cittadinanza. La comunità e le sigle sindacali chiedono con urgenza un intervento deciso per superare questa crisi e garantire un futuro stabile e trasparente.

Le sigle sindacali e la RSU della Provincia di Arezzo, nell’interesse delle lavoratrici, dei lavoratori dell’Ente e della cittadinanza, esprimono congiuntamente profonda preoccupazione per la grave situazione in cui versa l’Amministrazione provinciale. In particolare, si evidenzia il mancato rispetto della scadenza del 30 aprile 2025 per l’approvazione del Rendiconto (Consuntivo) 2024, come previsto in modo inequivocabile dalla normativa vigente. Nonostante le convocazioni del Consiglio Provinciale per adempiere a tale obbligo, il numero legale è venuto meno in più occasioni, impedendo l’adozione del provvedimento. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Provincia di Arezzo in stallo: gravi ripercussioni per i servizi e i lavoratori a causa della mancata approvazione del rendiconto

