Proteste in Rai Mara Venier pronta a disertare i palinsesti e non è la sola

Le tensioni tra personaggi tv e la Rai continuano a scuotere i palinsesti 2025-2026, con Mara Venier pronta a disertare la presentazione dei nuovi programmi in segno di protesta. La sua rabbia per i cambiamenti imposti a Domenica In si unisce a quella di Antonella Clerici, che potrebbe non partecipare a Napoli. Un vero terremoto nel mondo dello spettacolo pubblico, che rischia di sconvolgere la tradizionale kermesse. La scena è ancora tutta da scrivere.

Personaggi Tv. La presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026 rischia di trasformarsi in una giornata ad alta tensione. Oltre all’assenza già annunciata di Sigfrido Ranucci, spunta un altro volto simbolo del servizio pubblico pronto a disertare: Mara Venier. La conduttrice sarebbe furiosa per i cambiamenti imposti a Domenica In. E non sarebbe l’unica a manifestare malumori. Anche Antonella Clerici starebbe valutando di non presentarsi a Napoli. Ecco tutti i dettagli sulle tensioni interne alla Rai. Leggi anche: “Passa a Mediaset”: la Rai perde un pezzo da 90 del programma top Mara Venier furiosa: il motivo del gelo con Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Proteste in Rai, Mara Venier pronta a disertare i palinsesti (e non è la sola)

