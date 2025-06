Protesta-show degli attivisti anti E il Pd monta la polemica inutile

Durante una protesta davanti alla Basilica di San Marco, un gruppo di attivisti anti-miliardario ha attirato l'attenzione con cartelli satirici, scatenando le polemiche del PD. La scena, tra confronti e discussioni, evidenzia come anche le azioni più pacifiche possano accendere il dibattito pubblico. Una dimostrazione che, in politica, spesso il rumore supera la sostanza, lasciando spazio a nuove riflessioni e tensioni.

Una ventina di persone si è piazzata davanti alla Basilica di San Marco mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano.

