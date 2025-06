Protesta pro-Pal a Bruxelles vernice contro negozi e tensioni con polizia

A Bruxelles, un fermento di protesta scuote il cuore dell'Europa: attivisti pro-Palestina hanno colorato le strade con bandiere e slogan, portando alla luce le tensioni geopolitiche che attraversano il continente. Tra passione e scontri, la manifestazione si fa simbolo di una causa che divide e unisce, aprendo un dibattito acceso sul futuro della pace e della giustizia internazionale. La protesta continua a far parlare di sé, evidenziando come la lotta per i diritti umani sia ancora molto attuale.

(Adnkronos) – Un gruppo di attivisti a sostegno della causa palestinese ha manifestato a pochi passi dalle sedi del Consiglio e della Commissione europea, nel cosiddetto "quadrilatero europeo" di Bruxelles. I partecipanti hanno sventolato bandiere palestinesi, indossato kefiah e scandito slogan come "Free Palestine" e "Boycott Israel". Non sono mancati momenti di tensione con la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

