Proteine del futuro | mangiare è un atto ambientale

proteine essenziali, ma oggi la sfida è farlo in modo sostenibile. La rivoluzione alimentare del futuro ci invita a riconsiderare le fonti proteiche, riducendo l'impatto ambientale e garantendo un'alimentazione equilibrata per tutti. È tempo di abbracciare innovazioni come le proteine alternative e di riscoprire il nostro ruolo nel custodire il pianeta. Scopriamo come queste scelte possano plasmare un domani più verde e responsabile.

Siamo nel pieno di una rivoluzione alimentare. Dal paleolitico a oggi, nessun periodo ha vissuto cambiamenti tanto rapidi e profondi nella produzione del cibo quanto il nostro. L’aumento della popolazione e la necessità di rendere l’alimentazione sostenibile stanno trasformando il modo in cui produciamo e consumiamo proteine. Ogni giorno mangiamo tra i 2 e i 3 kg di alimenti (solidi e liquidi). Per vivere, il nostro corpo ha bisogno di circa 80-90 grammi di proteine al giorno (1,2 gkg di peso corporeo). Queste possono derivare da fonti vegetali o animali. Un po’ di storia. L’agricoltura e l’allevamento sono nati circa 15 mila anni fa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Proteine del futuro: mangiare è un atto ambientale

In questa notizia si parla di: proteine - mangiare - atto - ambientale

Carlo Petrini: “Il cibo? Locale, circolare e senza sprechi. Perché mangiare è un atto politico”; Sabrina Giannini: «Ecco perché i cibo è un atto politico. La mia trasmissione? Andrà avanti»; L’impatto ambientale del pesce: consigli per una spesa ittica più sostenibile, tra filiere corte e specie locali.

Dove trovare le proteine senza mangiare carne - Internazionale - Siamo sempre più consapevoli dell’impatto ambientale della produzione e del consumo di alcuni alimenti. internazionale.it scrive

Proteine prima o dopo l'allenamento - Quando è meglio mangiarle? - Runner's World - Se invece dovete andare a correre, è meglio mangiare le proteine dopo l'allenamento per evitare disturbi intestinali. Da runnersworld.com