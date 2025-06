Prossima l’uscita di Intrecci di memoria il nuovo libro di Goffredo Palmerini

Preparatevi a immergervi in un viaggio emozionante tra ricordi e storie con il nuovo libro di Goffredo Palmerini, "Intrecci di memoria". Atteso per luglio, questo sedicesimo capolavoro promette di catturare il lettore con narrazioni coinvolgenti e approfondimenti storici. Un'opera imperdibile che arricchirà le vostre librerie e stimolerà la vostra curiosità . Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura letteraria.

 L’AQUILA – È prossima l’uscita di “Intrecci di memoria”, il nuovo libro  del giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, pubblicato dalle Edizioni One Group. Il volume, in corso di stampa, sarà disponibile per inizio luglio nelle librerie e sulle principali agenzie di vendita online. Questo sedicesimo libro di Palmerini si apre con due notevoli contributi: la PRESENTAZIONE  di Sonia Cancian, docente, saggista e storica della McGill University di Montreal (Canada), e la PREFAZIONE  di Giovanna Di Lello, docente e scrittrice, direttrice artistica del John Fante Festival di Torricella Peligna. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Prossima l’uscita di “Intrecci di memoria”, il nuovo libro di Goffredo Palmerini

