Pronto soccorso pediatrico donati peluche a tutti i piccoli pazienti ricoverati

Un gesto di dolcezza e speranza che illumina il percorso di piccoli pazienti e le loro famiglie. Giovedì 26, l’ospedale di Cona si è popolato di sorrisi grazie alla generosità delle associazioni di volontariato ferraresi, che hanno donato peluche ai bambini del pronto soccorso pediatrico del Sant’Anna. Un’iniziativa che dimostra come un piccolo regalo possa portare grande conforto e calore nei momenti più difficili.

