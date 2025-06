Pronto soccorso dell’ospedale Pini di Milano chiuso al via la ristrutturazione | fino a quando e dove trasloca

Se sei patienti o visitatori dell’ospedale Pini di Milano, tieni presente che il Pronto Soccorso sarà temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione dal 30 giugno all’8 settembre. Durante questo periodo, le emergenze saranno gestite presso il Ps dell’ospedale Cto in via Bignami 1, garantendo comunque assistenza tempestiva e di qualità. Per ogni dubbio, un Punto Informazioni è già attivo negli spazi antistanti l’ospedale.

Milano, 27 giugno 2025 – Al via la ristrutturazione del Pronto soccorso dell' ospedale Pini di Milano. L’Asst Gaetano Pini-Cto ha fatto sapere che i lavori cominceranno il 30 giugno e dureranno fino all' 8 settembre, periodo durante il quale le attività del Ps di via Quadronno 25 verranno trasferite temporaneamente al Ps dell'ospedale Cto in via Bignami 1. Da lunedì prossimo - informa - è attivo il Punto informazioni negli spazi antistanti il Pronto soccorso (portineria via Gaetano Pini 9), mentre l'Ufficio relazioni con il pubblico - Urp assicura le informazioni telefoniche. Inoltre dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, è stato potenziato l'ambulatorio per le visite di controllo programmate post pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pronto soccorso dell’ospedale Pini di Milano chiuso, al via la ristrutturazione: fino a quando e dove trasloca

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - ospedale - pini

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Lavori di ristrutturazione all’ospedale Pini, il pronto soccorso trasloca al Cto. Dal 29 giugno all'8 settembre il pronto soccorso dell'ospedale Pini di via Quadronno sarà trasferito al Cto di via Bignami per permettere i lavori di riqualificazione. Vai su X

Dal 29 giugno all'8 settembre il pronto soccorso dell'ospedale Pini di via Quadronno a Milano sarà trasferito al Cto di via Bignami per permettere i lavori di riqualificazione. Vai su Facebook

Pronto soccorso dell’ospedale Pini di Milano chiuso, al via la ristrutturazione: fino a quando e dove trasloca; Al via i lavori di ristrutturazione del PS Pini; Il pronto soccorso dell'ospedale Pini chiuderà per due mesi per lavori di ristrutturazione.

Pronto soccorso dell’ospedale Pini di Milano chiuso, al via la ristrutturazione: fino a quando e dove trasloca - L'intervento è indispensabile per una riorganizzazione complessiva degli spazi: ecco come diventerà ... msn.com scrive

L’ospedale Gaetano Pini chiuderà il pronto soccorso per oltre 2 mesi: quando e dove verranno spostati i 5 mila pazienti - I lavori di ristrutturazione da 2,2 milioni di euro previsti dal Pnrr per consentire un lavoro di “umanizzazione” ... Segnala fanpage.it