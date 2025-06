Pronto soccorso allo stremo e fa pure litigare università e medici

Il Pronto Soccorso italiano è al centro di un acceso dibattito, tra carenze e tensioni tra università e medici. Durante il Graduation Day dell’ALTEMS, sono stati svelati dati che evidenziano un miglioramento nel numero di accessi, medici e presidi dal 2011 al 2023. Ma questa crescita è sufficiente a risolvere le criticità? La risposta potrebbe cambiare le sorti del nostro sistema sanitario.

La scintilla, su un argomento che in Italia negli ultimi anni accende gli animi come pochi altri, è stata la diffusione – in occasione del Graduation Day promosso da ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica)- dei dati sul numero di accessi, di medici e di presidi di Pronto soccorso presenti sul territorio nazionale. I numeri sembrano suggerire un miglioramento: tra il 2011 e il 2023 il numero di medici dedicati al servizio di emergenza-urgenza è cresciuto in media da 3,8 a 6,9 per ogni pronto soccorso. Tuttavia, nello stesso periodo, il numero totale delle strutture di emergenza è sceso da 808 a 693. 🔗 Leggi su Panorama.it