Pronti per i saldi estivi 2025? Quando iniziano in Emilia-Romagna

Se, per molti, i saldi rappresentano l’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba o trovare offerte imperdibili, ora è il momento di segnare questa data! I saldi estivi 2025 in Emilia-Romagna partiranno sabato 5 luglio, portando colore e convenienza nelle vetrine di Bologna e delle città limitrofe. Preparate le shopping list: il risparmio sta per cominciare!

Bologna, 27 giugno 2025 – Abbiamo la data: no, non è quella – da tanti invocata – della fine del caldo ostinato che sta segnando l’ultimo scorcio di giugno, ma potrà ugualmente dare un po’ di sollievo ai nostri animi, già messi a dura prova dalle temperature elevate. È la data d’inizio dei saldi: in Emilia-Romagna, così come nella maggior parte delle regioni italiane, le vendite scontate scatteranno ufficialmente sabato 5 luglio. Se, per qualcuno, sarà solo l’occasione per entrare a curiosare nei negozi – e beneficiare dell’aria condizionata che quasi tutte le attività commerciali garantiscono –, per qualcun altro i saldi possono essere un’ottima scusa per rinfrescare – è il caso di dirlo – il proprio guardaroba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pronti per i saldi estivi 2025? Quando iniziano in Emilia-Romagna

In questa notizia si parla di: saldi - emilia - romagna - pronti

Pronti per i saldi estivi 2025? Quando iniziano in Emilia-Romagna; Saldi estivi 2025, quando iniziano? Tutte le date per ogni regione; Quando iniziano i saldi invernali 2025: il calendario regione per regione (e qualche consiglio utile).

Saldi estivi, quando iniziano e quanto durano. Il calendario regione per regione - Il 5 luglio è la data scelta per l'inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. Riporta msn.com

Saldi invernali 2019, in Emilia Romagna si parte il 5 gennaio - Il Resto del Carlino - Saldi invernali 2019, in Emilia Romagna si parte il 5 gennaio Confesercenti stima una spesa di circa 175 euro a persona. Come scrive ilrestodelcarlino.it