Pronostico vincente Wimbledon | le quote su Sinner e Alcaraz

Pronostico vincente Wimbledon, tra la passione di Sinner e il talento di Alcaraz. I bookmaker scommettono sul ritorno dell’azzurro, desideroso di riscattarsi dopo il crudele epilogo parigino. Mentre l’erba inizia a vibrare di emozioni, gli occhi degli appassionati restano puntati sull’epica sfida che potrebbe riscrivere i destini di questa edizione. La domanda è: chi alzerà il trofeo? La risposta potrebbe sorprenderti.

Pronostico vincente Wimbledon, l'azzurro sogna la rivincita dopo il crudele epilogo parigino: ecco cosa dicono i bookmaker. Negli occhi di ogni appassionato di tennis c'è ancora l'epica finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, inutile negarlo. La stagione su erba è già iniziata da qualche settimana ma è un po' come se il tempo si fosse cristallizzato, fermandosi a quella spettacolare ed al tempo stesso drammatica – sportivamente parlando – domenica pomeriggio (era l'8 giugno), in cui il numero uno e il numero due al mondo sono rimasti in campo per 5 ore e mezza, in una vera e propria "maratona" di tennis che non sarà dimenticata facilmente.

