Pronostico Palmeiras-Botafogo | derby brasiliano ad alta tensione

L'atteso derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo infiamma gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, in scena sabato alle 18:00 ora italiana. Due autentiche potenze sudamericane si sfidano in un confronto ricco di tensione e passione, con le vincitrici delle ultime tre edizioni del Brasileirao determinate a lasciare il segno. Scopriamo insieme pronostico, probabili formazioni e come seguirlo gratis in streaming. Preparatevi a un match che promette emozioni intense fino all'ultimo fischio.

Palmeiras-Botafogo è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 18:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Il primo ottavo di finale del Mondiale per Club è un appassionante derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, le due vincitrici delle ultime tre edizioni del Brasileirao. Delle sudamericane sono indubbiamente quelle che hanno convinto di più, insieme ai connazionali del Flamengo: il Verdao è arrivato primo nel gruppo A, come da pronostico, spuntandola sull'Inter Miami di Leo Messi grazie alla miglior differenza reti.

