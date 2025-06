Pronostici Benfica-Chelsea | marcatori e tiri in porta

Il derby europeo tra Benfica e Chelsea promette emozioni intense nel secondo match da dentro o fuori del Mondiale per Club. Due squadre che, nonostante la lunga assenza di scontri diretti in Europa, sono protagoniste di un confronto che potrebbe riscrivere le sorti del torneo. Chi saranno i marcatori decisivi e quali tiri in porta definiranno questa sfida appassionante? Approfondiamo i pronostici e le possibili scelte chiave per questa battaglia epica.

Pronostici Benfica-Chelsea: il derby europeo è il secondo match da dentro o fuori del Mondiale per Club. Ecco i giocatori che si potrebbero rivelare decisivi Non si affrontano, in Europa, dal 2013 queste due formazioni. Eppure le coppe le giocano sempre. Ma è così, bisogna andare dall'altra parte del Mondo per poi ritrovarsi. (Lapresse) – Ilveggente.it Chelsea oggettivamente favorito per questo ottavo di finale, contro un Benfica che è apparso sicuramente meno brillante del solito. Ovvio, anche i Blues non sono freschissimi, ma a differenza di quanto fatto dai lusitani hanno inserito in rosa – sfruttando la finestra di mercato aperta nei primi dieci giorni di giugno – dei calciatori che Maresca ha già utilizzato e che continuerà a utilizzare anche la prossima stagione.

