Prometeia Pil verso frenata a 0,1% nel secondo trimestre

L’Italia si appresta a chiudere il 2025 con segnali di rallentamento economico, secondo le ultime stime di Prometeia. Dopo un primo trimestre di crescita, il secondo trimestre evidenzia un modesto aumento dello 0,1%, con l’incertezza che pesa sulle prospettive future. La ripresa, infatti, si basa molto sugli aiuti europei, lasciando intravedere un percorso di crescita fragile e variabile. La domanda che ci poniamo è: come potrà il nostro Paese rilanciarsi in un contesto così incerto?

La crescita del Pil italiano nel secondo trimestre sarebbe rallentata a +0,1%, con la prospettiva di una prosecuzione frenata dall'incertezza nella seconda parte dell'anno. Il 2025 si chiuderebbe quindi con una crescita media dello 0,6% di cui 0,4 punti percentuali dovuti a spese finanziate dagli aiuti europei del Pnrr. Lo scrive Prometeia nell'aggiornamento trimestrale delle sue previsioni. Nel primo trimestre 2025 l'Italia è cresciuta dello 0,3%:. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prometeia, Pil verso frenata a 0,1% nel secondo trimestre

In questa notizia si parla di: trimestre - prometeia - frenata - secondo

Prometeia, Pil verso frenata a 0,1% nel secondo trimestre; Prometeia, Pil verso frenata a 0,1% nel secondo trimestre; La grande frenata dell'export dell'oro (-22%) e boom di cassa integrazione (+200%) nelle aziende di preziosi del distretto.

Prometeia, Pil verso frenata a 0,1% nel secondo trimestre - "La crescita del Pil italiano nel secondo trimestre sarebbe rallentata a +0,1%, con la prospettiva di una prosecuzione frenata dall'incertezza nella seconda parte dell'anno. Lo riporta ansa.it

Pil italiano in calo dello 0,4% nel secondo trimestre, frena più del previsto - Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre ... Come scrive ilsole24ore.com