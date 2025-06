Progressi della squadra saudita per affrontare il Manchester City

L’attenzione degli appassionati si infiamma mentre l’Al-Hilal si prepara a sfidare il Manchester City nei quarti di finale della Coppa del Mondo di Club 2025. Dopo una vittoria convincente contro il Pachuca e un’eliminazione del RB Salzburg, la squadra saudita dimostra di essere pronta a sfidare i giganti europei. Ma quali sono i progressi e le strategie che potrebbero fare la differenza in questa sfida epica? Scopriamolo insieme.

2025-06-27 08:58:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Al-Hilal giocherà a Manchester City negli ultimi 16 della Coppa del Mondo di Club dopo un’ultima vittoria per 2-0 sulla squadra messicana Pachuca. La squadra saudita salta RB Salzburg per qualificarsi dietro i vincitori del gruppo Real Madrid dopo che i giganti spagnoli hanno battuto gli austriaci per 3-0 a Filadelfia. Ciò significava che i gol di Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo erano sufficienti per al-Hilal per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Pachuca, già eliminato dopo aver perso le prime due partite, era vivace ma una difesa al-hilal superbamente marlibrata da Kalidou Koulibaly incatenava l’uomo di pericolo Salomon Rondon e limitò i messicani a colpi a lungo raggio e metà delle possibilità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

