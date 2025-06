Programmi tv Rai 2025 2026 per la prima serata | le novità con Elettra Lamborghini Nicola Savino e Rocio Morales

Scopri le anteprime imperdibili della programmazione TV Rai 2025-2026 per la prima serata, svelate durante la presentazione dei palinsesti. Tra riconferme di successo come "Ballando con le stelle" e "Tale e quale show", e novità entusiascenti condotte da Elettra Lamborghini, Nicola Savino e Rocío Morales, il palinsesto promette un intrattenimento sempre più coinvolgente. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e i dettagli di questa stagione televisiva all'insegna dell'innovazione e del divertimento!

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 20252026 è stata svelata la programmazione della prima serata di Rai1, Rai2 e Rai3. Dalle riconferme come Ballando con le stelle, Belve, e Tale e quale show, alle novità come i nuovi programmi condotti da Elettra Lamborghini, Nicola Savino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: programmi - prima - serata - novità

Ascolti tv ieri sera 17 maggio 2025, boom per la finale dell'Eurovision su Rai 1, ecco i dati Auditel dei programmi in prima serata - Ieri sera, 17 maggio 2025, la finale dell’Eurovision Song Contest ha registrato un boom di ascolti su Rai 1, confermando il grande interesse del pubblico.

Riascolta tutte le interviste della prima serata dei #TIMSummerHits fatte nel Backstage di #RaiRadio2 https://www.raiplay.it/programmi/timsummerhits/radio2-backstage/interviste Vai su Facebook

Programmi tv Rai 2025/2026 per la prima serata: le novità con Elettra Lamborghini, Nicola Savino e Rocio Morales; Rai, da Benigni a Lamborghini: le novità nei programmi in palinsesto - LaPresse; Palinsesti Rai 2025/2026 in diretta: Roberto Benigni torna in prima serata, smentiti i tagli all'informazione.