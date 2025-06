Progetto Vesta Quando l’accoglienza profuma di casa

Il Progetto Vesta trasforma ogni accoglienza in un abbraccio caldo e familiare, facendo della porta aperta il primo passo verso un percorso di integrazione autentico. Dal 2016, questa iniziativa del Comune di Bologna crea ponti tra culture e cuori, offrendo sostegno a giovani migranti. Con l’attivazione di Casa Pederzana nel 2024, il sogno di un’accoglienza più vicina diventa realtà concreta, perché ogni porta aperta è il principio di una nuova speranza.

Una porta aperta è il primo passo verso un percorso di accoglienza e integrazione. Dal 2016 il Progetto Vesta, parte integrante del Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) del Comune di Bologna, promuove percorsi di accoglienza in famiglia e affiancamento a giovani migranti. A partire dal 2024, anche Casa Pederzana – struttura a Villanova di Castenaso per minori stranieri non accompagnati – ha attivato progetti di prossimità , grazie alla mediazione e al supporto dell’equipe di Vesta. "Il progetto – spiega Giulia Comirato, operatrice di prossimità della cooperativa Cidas –, nato nel 2016 dall’incontro tra la volontà dei cittadini di mettersi in gioco nell’accoglienza dei giovani migranti e l’impegno del Comune, offre accoglienza in famiglia a minori stranieri non accompagnati, a giovani rifugiati e richiedenti asilo, tramite l’affido familiare e l’ospitalità diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net