Progetto Marche sostiene Matteo Ricci e si presenta agli elettori | Siamo usciti fuori da ogni schema VIDEO

In un’epoca di cambiamenti, “Progetto Marche” rompe gli schemi tradizionali e si presenta agli elettori con un video innovativo e coinvolgente. Questa alleanza, nata per sostenere Matteo Ricci, riunisce forze diverse come Italia Viva, Base per il Cambiamento, Popolari per Ancona e Democrazia Solidale, pronte a portare una ventata di novità nella politica regionale. Un nuovo capitolo sta per iniziare: scopriamo insieme cosa rende questa lista così speciale e pronta a fare la differenza.

ANCONA – È stata presentata questa mattina, venerdì 27 giugno, nell'ufficio elettorale di Matteo Ricci la lista a supporto del candidato presidente della Regione "Progetto Marche". Alla sigla hanno al momento aderito Italia Viva, Base per il Cambiamento, Popolari per Ancona e Democrazia Solidale.

