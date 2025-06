Il Comune di Terranuova Bracciolini dà il via a un ambizioso progetto di riordino istituzionale, volto a modernizzare e valorizzare i suoi strumenti normativi fondamentali. Attraverso questa importante iniziativa, l’amministrazione mira a rafforzare l’identità locale, migliorare la partecipazione dei cittadini e promuovere una governance più efficiente e trasparente. Un passo deciso verso un futuro sempre più inclusivo e rappresentativo, perché una comunità forte si costruisce anche con regole chiare e condivise.

Arezzo, 27 giugno 2025 – È stato avviato in queste settimane un ampio progetto di riordino istituzionale del Comune di Terranuova Bracciolini, che punta a riformare e aggiornare i principali strumenti normativi dell’ente: lo Statuto comunale, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e la disciplina lo stemma del Comune. Si tratta di un processo che intende rafforzare l’identità istituzionale dell’ente e contribuire a un ordinamento più moderno, trasparente ed efficiente. Nello specifico, il percorso di riordino – promosso su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale Leonardo Ciarponi e affidato alla Commissione Affari Istituzionali, che si è riunita in seduta lo scorso 9 giugno – si pone l’obiettivo di dare nuova forma e sostanza allo Statuto comunale e al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nonché di disciplinare, per la prima volta in maniera ufficiale, lo stemma del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it