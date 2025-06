Progetto chiese aperte per il Giubileo tutte le aperture in programma in centro storico

Preparati a vivere un affascinante viaggio nel cuore della nostra città: domenica 29 giugno, le chiese del centro storico apriranno le loro porte per accogliere forlivesi e visitatori. Grazie all’impegno dei volontari del Comitato Chiese Aperte per il Giubileo, potrai scoprire e ammirare luoghi di rara bellezza tra le 16 e le 18, tra cui la chiesa della Trinità, quella del Carmine e altre meraviglie che raccontano la storia e l’arte di Forlì. Un’occasione da non perdere!

Domenica 29 giugno saranno aperte alcune chiese del centro storico per essere scoperte e visitate da forlivesi e turisti. Grazie al servizio dei volontari del Comitato Chiese aperte per il Giubileo si potranno visitare dalle 16 alle 18 le chiese della Trinità, la chiesa del Carmine e la chiesa di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: chiese - aperte - giubileo - centro

Progetto Chiese Aperte per il Giubileo, domenica apertura di cinque luoghi di culto - In occasione del Giubileo 2025, domenica si apriranno cinque luoghi di culto nel progetto "Chiese Aperte".

Translate post#Tg2000 - #Giubileo sacerdoti, in 12 #chiese del centro di #Roma le catechesi dei vescovi #25giugno #Tv2000 @UCSCEI #Giubileo2025 @tg2000it Vai su X

Nelle chiese liguri arriva il 'Festival Organistico del Giubileo'. Sette concerti e un convegno, tutti a ingresso libero Rapallo Musica Vai su Facebook

Giubileo sacerdoti, in 12 chiese del centro di Roma le catechesi dei vescovi; Visita guidata e concerto; Chiese aperte per il Giubileo: continuano le visite guidate in centro storico con gli studenti ciceroni.

Il Giubileo apre le chiese in centro. E gli studenti fanno da guida - Il Resto del Carlino - E gli studenti fanno da guida Oggi saranno aperte alcune chiese dell’Unità pastorale del Centro Storico, di cui è parroco don Nino Nicotra, all’interno ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Il Giubileo apre le chiese in centro. E gli studenti fanno da guida - MSN - Oggi saranno aperte alcune chiese dell’Unità pastorale del Centro Storico, di cui è parroco don Nino Nicotra, all’interno del progetto ’Chiese Aperte per il Giubileo 2025’, con l ... Secondo msn.com