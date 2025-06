Processo Prisma Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento

Per l'ex presidente chiesti 1 anno e 9 mesi (pena sospesa), per Nedved 1 anno e 2 mesi, per Paratici 1 anno e 6 mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento

In questa notizia si parla di: processo - prisma - agnelli - dirigenti

Translate postInchiesta Juventus, chiesto processo per Andrea Agnelli e altri ex dirigenti. Ecco le tappe dell’indagine sulle plusvalenze - MilanoFinanza News In questo video tutto la sciacallaggio mediatico avuto negli anni contro la Juventus. Vai su X

Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento; Processo Juve, nuova udienza a Roma: interrogato l’ex ad Arrivabene; Processo alla Juve, 200 parti civili contro Agnelli e gli altri dirigenti.

Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento - Per l'ex presidente chiesti 1 anno e 9 mesi (pena sospesa), per Nedved 1 anno e 2 mesi, per Paratici 1 anno e 6 mesi ... gazzetta.it scrive

Plusvalenze Juventus, da Agnelli a Nedved: gli ex dirigenti chiedono il patteggiamento - Nel corso dell'udienza preliminare i pm hanno chiesto per Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato bianconero, il non luogo a procedere ... Da tuttosport.com