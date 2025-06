Processo Prisma Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus hanno chiesto il patteggiamento

Nel complesso scenario del processo Prisma Agnelli e degli ex dirigenti della Juventus, si apre un nuovo capitolo: l’istanza di patteggiamento presentata questa mattina. La decisione definitiva arriverà a ottobre, mentre per Maurizio Arrivabene è stato richiesto il non luogo a procedere. Resta aggiornato sui prossimi sviluppi di un caso che tiene sotto i riflettori il calcio italiano, con esiti che potrebbero segnare il futuro del club. Continua a leggere.

L'istanza è stata presentata nell'udienza di questa mattina, a ottobre si conoscerà la decisione del gup. Per l'ex Maurizio Arrivabene, invece, è stato chiesto il non luogo a procedere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: processo - prisma - agnelli - dirigenti

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento. Tutto quello che c’è da sapere - L'inchiesta Prisma si avvicina a una svolta cruciale nel processo contro Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus.

Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento @guido_vaciago @tuttosport @Fraoppini82 @massimozampini @chiellini @gianluigibuffon @ZZiliani @pisto_gol COLPEVOLI! Vai su X

Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento; Inchiesta Prisma, ex vertici Juve patteggiano; Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus hanno chiesto il patteggiamento.

Processo Prisma, Agnelli e gli ex dirigenti Juve chiedono il patteggiamento - Per l'ex presidente chiesti 1 anno e 9 mesi (pena sospesa), per Nedved 1 anno e 2 mesi, per Paratici 1 anno e 6 mesi ... Secondo gazzetta.it

Plusvalenze Juve, da Agnelli a Nedved: gli ex dirigenti chiedono patteggiamento - Plusvalenze Juve: alcune richieste di patteggiamento comprese tra 1 anno e 8 mesi e 11 mesi, sono state presentate per una decina di imputati nel processo scaturito dall’inchiesta ‘Prisma’, arrivata d ... Da msn.com