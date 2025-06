Processo per revenge porn Il pm vuole il minimo della pena | I reati sono quasi prescritti

In un contesto giudiziario complesso, il processo per revenge porn mette sotto i riflettori le misure penali e la prescrizione dei reati coinvolti. Una vicenda che si dipana tra accuse di diffamazione, video compromettenti e intimidazioni anonime, svelando le criticità del sistema legale nel tutelare le vittime. La delicatezza di questi casi richiede attenzione e giustizia, affinché nessuno sia lasciato solo di fronte alla violenza digitale, e si faccia chiarezza su una delle piaghe più insidiose dell’era moderna.

Una lettera anonima scritta al pc e recapitata ai condomini in cui si diceva che l'inquilina riceveva uomini stranieri in casa, anche minorenni, che pagava per prestazioni sessuali. Nella busta c'era una pen drive con un video a luci rosse, finito anche su Facebook, che riprendeva un rapporto sessuale dove si riconosceva la parte offesa con alcuni uomini che invece avevano il volto coperto da personaggi dei cartoni animati. Un caso di revenge porn che risale al 2018 denunciato da una 48enne per cui ora la pubblica accusa ha chiesto per gli imputati di diffamazione, atti persecutori e reati informatici il "minimo della pena" perchĂ© ormai i reati "sono prossimi alla prescrizione".

