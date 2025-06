Processo per le plusvalenze Juventus | Andrea Agnelli Nedved e Paratici chiedono il patteggiamento

Nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma', ex vertici della Juventus, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, hanno chiesto il patteggiamento per le presunte plusvalenze legate alla compravendita di calciatori. Le richieste, che variano da 11 mesi a 1 anno e 8 mesi, segnano un nuovo capitolo nel complesso procedimento giudiziario che coinvolge il mondo del calcio italiano. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda giudiziaria.

Chiesto il patteggiamento dagli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma' su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori e finita all'attenzione del gup di Roma. Le richieste di patteggiamento vanno dagli 11 mesi, ad 1 anno e 8 mesi, e riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, l'ex vice Pavel Nedved e Fabio Paratici. Nel corso dell'udienza preliminare i pubblici ministeri hanno chiesto per Maurizio Arrivabene, ex dirigente bianconero, il non luogo a procedere. La decisione è attesa per il prossimo 22 settembre. Nel procedimento si contestano, a vario titolo, i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

