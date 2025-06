Processo per corruzione a Netanyahu respinta richiesta sospensione | Insufficienti le motivazioni come la guerra a Gaza e in Iran

Il processo per corruzione contro Benjamin Netanyahu prosegue senza sosta, respinta la richiesta di sospensione avanzata dal suo legale. Le motivazioni, legate alla guerra a Gaza e in Iran, sono state giudicate insubstanziali dai giudici, considerandole più come scuse che come motivazioni valide. Dopo due settimane di stop richieste, il verdetto si avvicina, alimentando il dibattito sulla giustizia e la politica in Israele.

Netanyahu in aula per nuova udienza del suo lungo processo corruzione - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si presenta oggi in tribunale a Tel Aviv per un'udienza cruciale nel suo controverso processo per corruzione.

