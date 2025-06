Processo per corruzione a Netanyahu respinta richiesta di sospensione

Il processo per corruzione contro Benjamin Netanyahu prosegue senza sosta a Gerusalemme, dove il tribunale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dall'ex premier. La decisione si è basata sulla valutazione che le motivazioni addotte, tra cui le tensioni in Gaza e i recenti conflitti con l’Iran, non fossero sufficienti a giustificare un rinvio. La giudice Rivka Friedman-Feldman ha accolto questa posizione, lasciando aperta una nuova fase nel controverso caso.

(Adnkronos) – Il tribunale di Gerusalemme, nel quale è in corso il processo per corruzione a Benjamin Netanyahu, ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento, ritenendo insufficienti le motivazioni addotte per la richiesta del rinvio, tra cui la guerra a Gaza e il conflitto appena concluso con l'Iran. La giudice Rivka Friedman-Feldman ha accolto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

