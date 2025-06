Processo Miteni | condanne esemplari per i manager di Icig e Mitsubishi

Il processo Miteni, uno dei più attesi degli ultimi anni, si è concluso con un esito che scuote il mondo industriale e giudiziario: 11 condanne esemplari per i manager di ICI e Mitsubishi, per un totale di 141 anni di reclusione, contro le quattro assoluzioni. Un verdetto che sottolinea l'importanza della responsabilità penale in ambito aziendale e mette in luce la volontà di perseguire giustizia. Ma cosa significa davvero questo risultato?

l primo grado del processo Miteni, giunto ieri 26 giugno al capolinea presso il Tribunale di Vicenza, si chiude con quattro assoluzioni piene e «undici pesantissime ed esemplari condanne» a 141 anni complessivi di reclusione: ben venti in più di quelli chiesti dai pubblici ministeri Hans Roderich. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

